İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İşgali Davası Sanık Savunmalarıyla Devam Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından işgal edilmesine ilişkin 50 sanığın yargılandığı dava,...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından işgal edilmesine ilişkin 50 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor. Duruşmada savunma yapan sanıklardan Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, "Kışladan çıkarken teğmene "Nereye gidiyoruz?" diye sordum. "Ya darbe yapıyoruz ya da dünyanın en büyük tatbikatı" diye cevap verdi" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal edilmesi ve Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada 50 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarına geçildi. Söz alan tutuklu sanık er Yahya Durak, 15 Temmuz günü akşam içtimaya çıktıklarını belirterek, "Ben oraya en son gidenlerdenim. Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı şarjör dağıtıyordu. Daha önceden görmediğim biri gelerek Zeki Albay olduğunu, Genelkurmay Başkanlığından geldiğini, ne yapıyorsak vatan millet için yaptığımızı, bir binanın güvenliğini alacağımızı söyledi. Gittiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası olduğunu gördüm. Bizi binanın etrafında dizdiler. Ömer Teğmen yanıma gelerek yukarı çıkmamı söyledi. Yukarı çıktığımda halk kalabalıklaşmıştı. "Asker kışlaya" diye slogan atıyorlardı" dedi.

"Yüzbaşının TOMA'ya ateş ettiğini gördüm"

Albay Zeki Demir'in ateş ettiğini ve halkı vurduğunu gördüğünü söyleyen sanık Durak, "Ben geri çekildim, ateş etmedim. Daha sonra Yüzbaşı Ramazan Ertürk yanına çağırdı. TOMA'ya ateş etmemi istedi. Ben de "Polise ateş edemem" dedim. "TOMA'nın içinde polis yok" dedi. TOMA çıktı, o esnada yüzbaşının TOMA'ya ateş ettiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

"'Gelene geçit vermeyin" dedi"

Sanık Muhammed Hasan Yalın iise savunmasında, "Kışladan çıktık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gittiğimizde Albay Zeki Demir bize "Gelene geçit vermeyin, geçit yok" dedi. Kapıdan kimseyi geçirmedik" dedi.

Zeki Demir'in önce havaya, sonra vatandaşlara doğru ateş ettiğini kaydeden Yalın, "Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı bana komutanların dolu şarjörleri vatandaşa ateş etmek için kullandığını söyledi. Bu yüzden komutanların almaması için bizden dolu şarjörleri teslim aldı ve sakladı" ifadelerini kullandı.

"Ya darbe yapıyoruz ya da dünyanın en büyük tatbikatı"

Ardından savunma yapan Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, Albay Zeki Demir'in "Ben Ankara'dan geldim. Size ben komut vereceğim, vatan ve millet bizden görev bekliyor" dediğini belirterek, "Kışladan çıkarken Teğmen Ömer Sevim'e "Nereye gidiyoruz?" diye sordum. "Ya darbe yapıyoruz ya da dünyanın en büyük tatbikatı" şeklinde cevap verdi" dedi.

"Albay sadece öldürmek için kurulmuştu"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde albay "vur" emri verince işin ciddiyetini anladım" diyen sanık Samancı, "Teğmenin yanına gidip, "Ne oluyor, sivillere ateş etmemiz isteniyor" dedim. O da "Gelmeseler vurulmazlar" dedi. Teğmen olsun, yüzbaşı olsun, tek tek omuzlarına dokunup "Sakın halka ateş etmeyin, albayı dinlemeyin" dedim. Albay Zeki Demir'i engellemeye çalıştım ama o sadece öldürmek için kurulmuştu. Albay yanımıza gelip, "Ne duruyorsunuz" dedi ve bir sivili vurup gitti" ifadelerini kullandı.

Duruşma, yarın sanık savunmalarıyla devam edecek.