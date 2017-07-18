İstanbul Caddesinde Saat Uygulaması Güncellendi

Düzce Belediyesi tarafından araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesinde esnafın ürün sirkülasyonunu sağlaması amacıyla saat uygulaması güncellendi.

Düzce Belediyesi tarafından araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesinde esnafın ürün sirkülasyonunu sağlaması amacıyla saat uygulaması güncellendi.

Düzce Belediyesi tarafından yayalaştırılan İstanbul Caddesi üzerinde detay düzenlemelerin yapılmasının ardından cadde üzerinde hizmet veren esnafların ürün sirkülasyonunu sağlaması amacıyla bazı kararlar alınmıştı. Sabah belli saatlerde ticari trafiğe açılan caddedeki esnaflar güncellenen saatlere göre bundan sonra sabah saat 07:00 ile 10:00 arasında ürün kabulünü gerçekleştirebilecek.