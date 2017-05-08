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İstanbul Çocuk Maratonu, Anneler Günü’nde Koşulacak

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İstanbul Çocuk Maratonu, Anneler Günü’nde Koşulacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Çocuk Maratonu, 14 Mayıs'ta Anneler Günü'nde koşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Çocuk Maratonu, 14 Mayıs'ta Anneler Günü'nde koşulacak.

Spor İstanbul tarafından 3.'sü organize edilen İstanbul Çocuk Maratonu, 14 Mayıs'ta Anneler Günü'nde koşulacak. Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda düzenlenecek olan çocuk maratonunda çocuklar "Hoşgeldin Şampiyon", "Katılmak Kazanmaktır" "Koşsun da Büyüsün" ve "Anneler Günü'nde Annene İlk Madalyanı Hediye Et" sloganları ile karşılanacak. 0-15 yaş grubu arasında 10.000 çocuğun katılacağı etkinliğin amacı çocukların yarıştırılması değil, çocuklara maraton bilinci ve spor kültürünü aşılamak olacak.

0-3 yaş, 4-5 yaş ve 6-7 yaş grubu çocuklar, 300 metre maratonunu anne ve babaları ile birlikte koşarken, 8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-13 yaş grubu çocuklar ise kendi başlarına şampiyon olmanın sevincini yaşayacaklar. 14-15 yaş grubu çocuklar ise maratonu elektronik zamanlama çipleri ile koşacak ve maraton sonrasında da koşu derecelerini görebilecekler. Ayrıca, farkındalık oluşturmak amacı ile, Down Sendromlu çocuklar da maraton koşarak madalya kazanmanın sevincini yaşayacaklar.

Her yaş grubuna göre eğlenceli aktivite ve oyun alanlarının kurulu olduğu alanda tüm çocuk ve velilere etkinlik sırasında verilecek konser ile de unutulmaz bir gün yaşatılmış olacak. Tamamen ücretsiz olan 3. İstanbul Çocuk Maratonu kayıtları www.cocukmaratonu.istanbul adresinden, kontenjanlar dolana kadar devam etmektedir.

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