IHAAW090535-ASA/29-11-2017 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343'ü asker olmak üzere 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. 29.11.2017 09:05:35 TSI NNNN
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (Tsk) Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 343’ü Asker Olmak Üzere 360 Şüpheli Hakkında Gözaltı Ve Yakalama Kararı Verildi.
IHAAW090535-ASA/29-11-2017 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında...
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