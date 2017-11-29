İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (Tsk) Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 343’ü Asker Olmak Üzere 360 Şüpheli Hakkında Gözaltı Ve Yakalama Kararı Verildi.