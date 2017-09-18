İstanbul Emniyetinde Kritik Değişiklik

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in görevden alınarak yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır'ın...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in görevden alınarak yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır'ın getirildiği bildirildi. Eski İstihbarat Şube Müdürü Taşdemir'in ise müdüriyet emrine çekildiği kaydedildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Taşdemir'in görevden alınarak müdüriyet emrine çekildiği öğrenildi. Emniyette Taşdemir'den boşalan koltuğa ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır'ın getirildiği kaydedildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Küçükhıdır'ın yerine de İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer'in atandığı belirtildi.