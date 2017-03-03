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İstanbul Emniyeti’nden ’Cumhuriyet Gazetesi’ Açıklaması

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İstanbul Emniyeti’nden ’Cumhuriyet Gazetesi’ Açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet gazetesi önünde havaya ateş açılması olayının gazeteyle ilgili olmadığını, havaya ateş açan şahsın gözaltına...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet gazetesi önünde havaya ateş açılması olayının gazeteyle ilgili olmadığını, havaya ateş açan şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Şişli'de bulunan Cumhuriyet gazetesi önünde sabah saatlerinde havaya ateş açılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Olayın gazeteye yönelik olmadığı kaydedilen açıklamada, "06.40 sıralarında Şişli İstiklal Sokak üzerinde meydana gelen ticari taksiden ateş edilmesi sonrasında bazı basın yayın kuruluşlarında "Cumhuriyet gazetesi önünde silah sesleri" şeklinde haberlere konu olan olayın Cumhuriyet gazetesine yönelik olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ö.K. isimli şahsın yakalandığı belirtilen açıklamada, "Şahsın yapılan sorgusunda olayı aşırı derecede alkollü olmasından dolayı gerçekleştirdiğini, ticari taksinin camını açıp silahla havaya hedef gözetmeksizin ateş ettiğini, herhangi bir kişi veya kuruma karşı saldırı niyetinin olmadığını beyan etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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