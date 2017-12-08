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İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

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İstanbul İçin Fırtına Uyarısı
Hafta sonunda Marmara Bölgesi ve İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Hafta sonunda Marmara Bölgesi ve İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 km/saat); yarın gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi beklenmektedir. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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