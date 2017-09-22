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İstanbul Kick Boksa Doyacak

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İstanbul Kick Boksa Doyacak
İstanbul'da düzenlenecek olan dev kick boks organizasyonu öncesi rakipler ilk kez göz göze geldi.

İstanbul'da düzenlenecek olan dev kick boks organizasyonu öncesi rakipler ilk kez göz göze geldi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği dün akşamki tartı programında, şampiyon dövüşçü Erkan Varol, Hollandalı dünya şampiyonu rakibi Albert Kraus ile tartıya çıktı.

Bu akşam İstanbul Grand Cevahir Hotel'de yapılacak olan Kickboxing Süper Fight Series dövüşleri öncesi dün akşam Orka Royal Hotel'de gerçekleştirilen tartı progrmına medya ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen efsane dövüşçüler, rakipleriyle göz göze geldi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği dakikalarda rakipler birbirlerinin üzerine yürüdü. Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Almanya'dan gelerek programa katıldı ve KFA organizasyonunu desteklediğini bildirdi. Türk dövüş sporlarının gelişimi ve dünyaya açılması bakımından oldukça önemli olan bu gala, genç sporcularımıza da imkanlar tanıması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Erkan Varol: "Karşılaşmaya çok iyi hazırlandım"

Şampiyon dövüşçü Erkan Varol karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Çok şükür herhangi bir sakatlanma yaşamadan antrenman programlarımızı tamamladık. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hedefim yarın rakibimi yenerek ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde halkımıza bir nebze olsun mutluluk yaşatmaktır" dedi.

Galanın organizatörlerinden Ali Panahi ise çok güzel bir organizasyon hazırladıklarını belirterek, "Türkiye'de dünya standartlarında bir organizasyon hazırlayarak dünyanın dikkatini çekmek istedik. Bu doğrultuda elimizden geleni yaptık. Yarın bizi izlemeye gelenlerin muhteşem bir gece geçireceklerini düşünüyoruz. Hedefimiz dünyanın her yerinde bu organizasyonlarımızı yapmaktır" diye konuştu.

Organizasyonun basın danışmanı Vedat Alyaz da kaliteli bir gala olması için çaba harcadıklarını vurgulayarak, "Gördüğüm kadarıyla sporcular birbirlerine karşı büyük bir üstünlük sağlama çabasındalar. Bu da galanın büyük çekişmelere sahne olacağını gösteriyor. Şimdiden nefeslerimizi tuttuk ve Türk sporcularının başarılı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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