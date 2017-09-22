İstanbul Merkezli Bylock Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16 Eylül 2017 günü İstanbul merkezli 5 ilde Bylock operasyonu yapıldı. FETÖ/PDY silahla terör örgütünün kullanmış olduğu kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 16 kişinin sorgusu sona erdi. İşlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 5'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.