  • BIST 104.123
  • Altın 145,809
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

İstanbul Merkezli Bylock Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı

» »
İstanbul Merkezli Bylock Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16 Eylül 2017 günü İstanbul merkezli 5 ilde Bylock operasyonu yapıldı. FETÖ/PDY silahla terör örgütünün kullanmış olduğu kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 16 kişinin sorgusu sona erdi. İşlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 5'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silahlı Yaralamaya Karışan Kardeşlerden Biri Tutuklandı22 Eylül 2017 Cuma 22:33
  • Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: “Ölü Sayısı 21’e Ulaştı”22 Eylül 2017 Cuma 22:33
  • Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 5 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 22:23
  • Kocaeli’de Fetö Operasyonunda 10 Gözaltı22 Eylül 2017 Cuma 21:58
  • Doğubayazıt’ta 62 Afgan Göçmen Yakalandı22 Eylül 2017 Cuma 21:08
  • Samsun’da Ot Yangını Korku Ve Paniğe Sebep Oldu22 Eylül 2017 Cuma 21:08
  • Pastaneciyi Öldüren Kar Maskeli Saldırgan İle Azmettiricisi Yakalandı22 Eylül 2017 Cuma 21:03
  • Belediye Başkanının Ablası Fetö’den Tutuklandı22 Eylül 2017 Cuma 20:48
  • Sivas’ta Ormanlık Alanda Yangın22 Eylül 2017 Cuma 20:48
  • Komşular Arasındaki Kavga Kanlı Bitti22 Eylül 2017 Cuma 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti