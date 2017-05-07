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İstanbul Müftüsü Yılmaz, Gençlerle Sabah Namazında Buluştu

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İstanbul Müftüsü Yılmaz, Gençlerle Sabah Namazında Buluştu
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere yönelik başlattığı "Camii gençlik buluşması" çalışmaları kapsamında İstanbul Müftüsü Prof.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere yönelik başlattığı "Camii gençlik buluşması" çalışmaları kapsamında İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, yaklaşık 2 bin gençle Süleymaniye Camii'nde sabah namazında buluştu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Camii gençlik buluşması" çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin gençle Süleymaniye Camii'nde sabah namazında buluştu. Sabah namazını gençlerle beraber kılan Yılmaz, gençlere nasihatlerde bulunup onlarla sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere yönelik "Camii gençlik buluşması" çalışmalarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ezan, bayrak, milletin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz Darbe girişiminde görmüş olduklarını ve bu manada gençlerin coşkusunu harekete geçirmek istediklerini söyledi.

Bu projenin tüm Türkiye'de hayat bulmaya devam ettiğini ifade eden Yılmaz, " Ve bizim ilçelerimizde uzun zamandan beri bu projeleri yürüten hocalarımız, müftülerimiz var. Biz de bugün elhamdülillah İstanbul genelinde bütün ilçelerimizdeki müftülerimizin, imamlarımızın, hocalarımızın gençlerimi Süleymaniye Camiinde cem etmek suretiyle biraz daha geniş kapsamlı çalıştık. İnşallah bu Ramazanda ve eylül ayında devam ettirmeyi düşünüyoruz. Anacımız gençlerimizin camii ile cemaatle, ibadetle, mabetle buluşmasıdır. Çünkü aidiyet şuurunun, mensubiyet duygusunun oluşumunda camiinin, mabedin çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır. Bu çağda, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin mabetlere gelmesi, burada kendisini bulması elbette bu mabede, bu millete, ülkeye mensubiyet açısından katkılar sağlıyor. Biz bunu önemsiyoruz. O bakımdan gençlerle beraber olmak bize ayrıca bir gençlik katıyor. Onların duygusu, coşkusu, heyecanı, saf ve temiz simaları elhamdülillah gönül dünyamıza güzellikler katıyor.'dedi. Namaz çıkışı camii bahçesinde kurulan mobil büfeden gençlere çorba ikramı yapıldı.

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