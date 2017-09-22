İstanbul Open Karate Turnuvası Başladı

Türk karatesinin klasikleri arasındaki yerini alan Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası, 20 ülkenin katılımıyla 12'nci kez kapılarını açtı.

Türk karatesinin klasikleri arasındaki yerini alan Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası, 20 ülkenin katılımıyla 12'nci kez kapılarını açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün desteğiyle 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası, 20 ülkeden 285 erkek, 251 bayan sporcunun katılımıyla başladı.

Türk karatesinin klasikleri arasındaki yerini alan turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bostwana, Bulgaristan, Cezayir, Makedonya, Gürcistan, Almanya, Hindistan, İran, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Hollanda, Filistin, Polonya, Romanya, Rusya, Tayland ve Ukrayna katılıyor.

Bayrampaşa'da bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı İstanbul Open Turnuvası'nın sabah seansında ümit ve genç kata branşlarında madalyalar sahiplerini buldu. Genç erkek kata dalında Türk karatesinin genç yıldızları, kürsüye ambargo koydu. Selahattin Güngel şampiyonluğa ulaşırken, Mehmet Batuhan Özdemir ikinci, Kutluhan Duran da üçüncülüğü elde etti. Genç bayan katada Beyza Nur Ay gümüş madalya kazanırken, ümit bayanlar kata finalinde ise Keydanur Çolak, Şule Azra Akbulut'u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Ümit-Genç erkek takım kata dalında Rusya'yı mağlup etmeyi başaran Türkiye şampiyonluk kupasına uzanmayı başardı. Ümit-genç bayan takım kata dalında ise Türkiye A ve B takımları kürsünün üçüncü sırasında yer aldı.

Turnuvanın akşam seansında ise ümit ve genç kumite kategorilerinde dereceye giren isimler belli olacak.

A Serisi müsabakaları 23-24 Eylül'de

Dünya karatesinin yıldız isimlerinin de mücadele edeceği Karate 1 A Serisi müsabakaları, 23-24 Eylül günleri arasında yapılacak.

Türkiye Karate Milli Takımı'nın tam kadro mücadele edeceği müsabakalarda 86 ülkeden 1282 sporcunu yarışacak.

Genç Bayan Kata

1- Jamal Hadiseh (İran)

2- Beyza Nur Ay (Türkiye)

3- Erfaneh Massah (İran)

3- Anna Shcherbina (Rusya)

Genç Erkek Kata

1- Selahattin Güngel (Türkiye)

2- Mehmet Batuhan Özdemir (Türkiye)

3- Konstantin Sutiagin (Rusya)

3- Kutluhan Duran (Türkiye)

Ümit-Genç Erkek Takım Kata

1- Türkiye

2- Rusya - B

3- Rusya - A

3- Türkiye - B

Ümit-Genç Erkek Takım Kata

1- İran

2- İran - B

3- Türkiye - B

3- Türkiye - A

Ümit Bayan Kata

1- Keydanur Çolak (Türkiye)

2- Şule Azra Akbulut (Türkiye)

3- Yeganeh Shahpari (İran)

3- Melika Ezati (İran)

Ümit Erkek Kata

1- Ahmad Reza Mahmoudi (İran)

2- Yunus Emre Sofuoğlu (Türkiye)

3- Mustafa Önder Bütüner (Türkiye)

3- Burak Arslan (Türkiye)