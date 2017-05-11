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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısı Gerçekleşti

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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısı Gerçekleşti
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkCi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, TOKİ Başkanı Ergün Turan ve ilgili bakanlıkların yetkilileri katıldı. Toplantıda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İUFM) inşası ile ilgili yapılan son çalışmalar değerlendirilerek, projenin hızlandırılması için yapılması gerekenler ele alındı. İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olma hedefi çerçevesinde başta vergi, bankacılık, sermaye piyasası ve diğer ilgili alanlarda yapılacak teşvik düzenlemelerini kapsayan "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanun Tasarısı" çalışmaları da gözden geçirildi. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Planı kapsamında İstanbul'un uluslararası bir fon merkezi olmasına ilişkin SPK tarafından bir sunum yapılan toplantıda, gerek İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanun Tasarısı ile ilgili, gerekse Finans Merkezi inşası ile ilgili çalışmaların hızla yürütülmesi kararlaştırıldı.

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