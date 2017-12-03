IHAAW111437-ASA/03-12-2017 - İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada metrobüs kazasında 2'si ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

IHAAW111437-ASA/03-12-2017 - İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada metrobüs kazasında 2'si ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı kaydedildi. 03.12.2017 11:14:37 TSI NNNN