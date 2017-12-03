IHAAW111437-ASA/03-12-2017 - İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada metrobüs kazasında 2'si ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı kaydedildi. 03.12.2017 11:14:37 TSI NNNN
- BIST 103.559
- Altın 161,126
- Dolar 3,9142
- Euro 4,6657
- Samsun 19 °C
- İstanbul 17 °C
- Ankara 0 °C
- İzmir 15 °C
- Ordu 18 °C
- Sinop 17 °C
- Giresun 17 °C
- Amasya 7 °C
- Rize 11 °C
- Trabzon 17 °C
- Geri Dönüşüme Destek Karşılıksız Kalmıyor
- Altaç’tan Kılıçdaroğlu’na Tepki
- "HIV en çok 25-35 yaşlarında görülüyor"
- -Prenses Nesrin El-haşimi Arap Dünyasına Veryansın Etti
- Denizli’de ’Engelleri Hissetmeye Cesaretiniz Var Mı?’ Etkinliği
- Trabzonspor İle Antalyaspor 43 Randevuda
- Terör Yüzünden Gözlerini Kaybetti, Bağlamasıyla Hayata Tutundu
- Büyükşehir İstanbul 2017 Eyaf Expo Engelsiz Yaşam Fuarında
- 71 Yaşındaki Ressam Fırçasıyla Alaplı’yı Tanıtıyor
- Zonguldak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı
- İran Meclis Başkanı Laricani: "Abd Ve Müttefiklerinin Bölgede Problem Oluşturmak İçin Yeni Planları Var"
- Nevşehir’de 300 Yıllık Gelenek Sürdürülüyor
- Burhaniye’de Engelli Ve Yaşlı Vatandaşlara Anlamlı Hediye
- İzmit Belediyesi’nin Mahalle Gezisi Ayazma İle Devam Etti
- Migrene antikor tedavisi geliştirildi!
İstanbul Valiliğinden Yapılan Açıklamada Metrobüs Kazasında 2’si Ağır Olmak Üzere 14 Kişinin Yaralandığı Kaydedildi.
IHAAW111437-ASA/03-12-2017 - İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada metrobüs kazasında 2'si ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sefaköy’de Metrobüs Kazası: 14 YaralıSefaköy Çobançeşme mevkiinde iddiaya göre bir metrobüs seyir halinde olan diğer metrobüse çarptı.
Torbalı’da Minibüs Devrildi: 11 Yaralıİzmir'in Torbalı ilçesinde, pazardan dönen kadınları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
İstanbul Valiliğinden Yapılan Açıklamada Metrobüs Kazasında 2’si Ağır Olmak Üzere 14 Kişinin Yaralandığı Kaydedildi.IHAAW111437-ASA/03-12-2017 - İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada metrobüs kazasında 2'si ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Güney Kore’de Ölenlerin Sayısı 13’e YükseldiGüney Kore'de balıkçı teknesiyle yakıt ikmal gemisinin çarpışması sonucu ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.
Valilik;" 4’ü Ölü 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi "Bingöl Valiliği bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar neticesinde 1'i sağ olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini,...
- Altaç’tan Kılıçdaroğlu’na Tepki
- Denizli’de ’Engelleri Hissetmeye Cesaretiniz Var Mı?’ Etkinliği
- Büyükşehir İstanbul 2017 Eyaf Expo Engelsiz Yaşam Fuarında
- Zonguldak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı
- Rüştü Onur Ölümünün 75. Yıldönümünde Anıldı
- Meslek Komite Üyeleri Düzenlenen Kahvaltıda Bir Araya Geldi
- Taşkesenlioğlu; “Milletimizle Devletimizle Tek Bir Yumruk Gibiyiz. Bu Gücü, Bu Kuvveti Hiç Kimse Yıkamadı, Yıkamayacakta”
- Asırlık Cami, İzmit Belediyesi’nce Restore Edildi
- Tatvan’da "Erken Yaşta Evlilik" Semineri Düzenlendi
- Karşıyaka’da Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi
- Palandöken, “Dünyanın En Zor Mesleklerinden Biri Madencilik”
- Albayrak, Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yöneticileriyle Bir Araya Geldi
- "Elde Cep Telefonu Yerine Kitap Olsun" Diyerek Güvenpark’ta Kitap Okudular
- Memur-sen Engelli Komisyonu Başkanı Ayverdier, "Engellilerin Topluma Kazandırılması Çok Önemli"
- Vali Ceylan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
- Öğretmen Evinde Pişiyor, Öğrenciler Afiyetle Yiyor
- Mustafa Pala’dan Taksi Plakası İhalesi Çıkışı
- Etü’de “Osmanlı Arşivciliği” Söyleşisi Düzenlendi
- Şırnaklı Öğrenciler Antalya’ya Hayran Kaldı
- Yorgun Ve Aç Düşen Turnaya Vatandaşlar Sahip Çıktı
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.