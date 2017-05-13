İstanbul Valisi Şahin’den Anneler Günü Mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Vasip Şahin, anneliğin manevi değerine değinerek, "Sabrın, şefkatin, sevgi ve merhametin timsâli olan annelerimiz; hürmet ve ihtimamı en fazla hak eden, hakları hiçbir surette ödenemeyecek, hayattaki en kıymetli varlıklarımızdır. Kadim geleneğimizde en yüksek mertebelere layık görülen ve baş tacı edilen annelerimiz, hayata adım attığımız ilk andan itibaren bizlere kattıklarıyla sadece bizim değil; ailenin ve toplumun mimarıdırlar. Bilgi ve tecrübelerini çocuklarına aktaran annelerin ilmik ilmik dokuduğu, itinayla işlediği şahsiyetler, insanlığın da kaderini tayin ederler. Annelik, ruhları da medeniyetleri de inşa etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle karşılıksız sevginin, şefkat ve merhametin ete kemiğe bürünmüş hali olan annelerimizin kıymetini bilen nesillerin yetişmesini temenni ederek başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyor; sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi.