IHAAW225833-ASA/21-09-2017 - İstanbul Valisi Vasip Şahin, iniş sırasında pistten çıkan jetteki 3 mürettebat, 1 yolcunun durumunun iyi olduğunu, herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. 21.09.2017 22:58:33 TSI NNNN
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İstanbul Valisi Vasip Şahin, İniş Sırasında Pistten Çıkan Jetteki 3 Mürettebat, 1 Yolcunun Durumunun İyi Olduğunu, Herhangi Bir Can Kaybı Olmadığını Bildirdi.
IHAAW225833-ASA/21-09-2017 - İstanbul Valisi Vasip Şahin, iniş sırasında pistten çıkan jetteki 3 mürettebat, 1 yolcunun durumunun iyi olduğunu, herhangi...
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