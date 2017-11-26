İstanbul Yenibosna’da Basın Ekspres Yolu’nda Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Yol Tamamen Trafiğe Kapandı. Kazaya Çok Sayıda Araç Karıştı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis, İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Detaylar Bira