IHAAW052146-ASA/26-11-2017 - İstanbul Yenibosna'da Basın Ekspres Yolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya çok sayıda araç karıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Detaylar birazdan. 26.11.2017 05:21:46 TSI NNNN
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- Basın Ekspres Yolunda Feci Kaza: 9 Araç Birbirine Girdi
- İstanbul Yenibosna’da Basın Ekspres Yolu’nda Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Yol Tamamen Trafiğe Kapandı. Kazaya Çok Sayıda Araç Karıştı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis, İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Detaylar Bira
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İstanbul Yenibosna’da Basın Ekspres Yolu’nda Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Yol Tamamen Trafiğe Kapandı. Kazaya Çok Sayıda Araç Karıştı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis, İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Detaylar Bira
IHAAW052146-ASA/26-11-2017 - İstanbul Yenibosna'da Basın Ekspres Yolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.
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İstanbul Yenibosna’da Basın Ekspres Yolu’nda Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Yol Tamamen Trafiğe Kapandı. Kazaya Çok Sayıda Araç Karıştı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis, İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Detaylar BiraIHAAW052146-ASA/26-11-2017 - İstanbul Yenibosna'da Basın Ekspres Yolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.
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