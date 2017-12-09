IHAAW143911-ASA/09-12-2017 - İstanbul'da 39 ilçede polis ekipleri tarafından "Kurt Kapanı 11" uygulaması başlatıldı. Uygulama çerçevesinde havalimanları, iskeleler ve halkın yoğun olduğu yerlerde araçlar tek tek aranıyor. 09.12.2017 14:39:11 TSI NNNN
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İstanbul’da 39 İlçede Polis Ekipleri Tarafından "Kurt Kapanı 11" Uygulaması Başlatıldı. Uygulama Çerçevesinde Havalimanları, İskeleler Ve Halkın Yoğun Olduğu Yerlerde Araçlar Tek Tek Aranıyor.
IHAAW143911-ASA/09-12-2017 - İstanbul'da 39 ilçede polis ekipleri tarafından "Kurt Kapanı 11" uygulaması başlatıldı.
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İstanbul’da 39 İlçede Polis Ekipleri Tarafından "Kurt Kapanı 11" Uygulaması Başlatıldı. Uygulama Çerçevesinde Havalimanları, İskeleler Ve Halkın Yoğun Olduğu Yerlerde Araçlar Tek Tek Aranıyor.IHAAW143911-ASA/09-12-2017 - İstanbul'da 39 ilçede polis ekipleri tarafından "Kurt Kapanı 11" uygulaması başlatıldı.
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