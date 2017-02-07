İstanbul’da 91 Bin 638 Nevşehirli Yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nüfus sayımının ardından Türkiye'de en çok İstanbul'da Nevşehirli yaşadığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nüfus sayımının ardından Türkiye'de en çok İstanbul'da Nevşehirli yaşadığı açıklandı.

TÜİK tarafından Aralık 2016 nüfus sayımının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Nevşehirlilerin nüfusu açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan nüfusa göre Nevşehir nüfusuna kayıtlı İstanbul'da 91 bin 638 kişi yaşıyor. TÜİK tarafından açıklanan nüfusa göre, İstanbul'da 91 bin 638, Ankara'da 63 bin 669, Kayseri'de 38 bin 276, İzmir'de 13 bin 126 ve Kırşehir'de 8 bin 562 Nevşehirli yaşıyor.