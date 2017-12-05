İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar yağdı. Gece 23.30 sıralarında yağmaya başlayan kar yer yer etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar yağdı. Gece 23.30 sıralarında yağmaya başlayan kar yer yer etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece 23.30 sıralarında beklenen kar yağışı görüldü. Zincirlikuyu ve Okmeydanı başta olmak üzere bazı ilçelerde aniden başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.