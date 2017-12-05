  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı Başladı

» »
İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar yağdı. Gece 23.30 sıralarında yağmaya başlayan kar yer yer etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar yağdı. Gece 23.30 sıralarında yağmaya başlayan kar yer yer etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece 23.30 sıralarında beklenen kar yağışı görüldü. Zincirlikuyu ve Okmeydanı başta olmak üzere bazı ilçelerde aniden başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp Lideri Kılıçdaroğlu Londra’ya Gitti05 Aralık 2017 Salı 19:13
  • Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Halk Oyunlarında Türkiye Finali’nde05 Aralık 2017 Salı 19:08
  • Başkan Albayrak Çayla’da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi05 Aralık 2017 Salı 18:18
  • İl Afet Ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı05 Aralık 2017 Salı 18:03
  • Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na Tepki05 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Ereğli-devrek Karayolunda Sürücüler İlerlemekte Zorlanıyor05 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Milletvekili Şahin’den Battalgazi Belediyesine Hayırlı Olsun Ziyareti05 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Ekmek Fiyatlarına Zam05 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Kırklareli’de Merkez İlçe Köyleri Denetimleri05 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Pınarça Mahallesi İçme Suyu Arıtma Tesisi Hizmete Girdi05 Aralık 2017 Salı 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti