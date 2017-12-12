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İstanbul’da Bir Camiden Çalınan 17’inci Yüzyıla Ait Eser Ele Geçirildi

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İstanbul’da Bir Camiden Çalınan 17’inci Yüzyıla Ait Eser Ele Geçirildi
İstanbul'da 9 yıl önce bir camiden çalınan 17'inci yüzyıla ait hat levhası, antika tezgahında satışa çıkarıldığı sırada düzenlenen operasyonla...

İstanbul'da 9 yıl önce bir camiden çalınan 17'inci yüzyıla ait hat levhası, antika tezgahında satışa çıkarıldığı sırada düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, 2008 yılında Üsküdar'da bulunan Hacı Ömer Camii'nde çalınan 17'inci yüzyıla ait HUD Suresi'nin 88'inci ayetinde yer alan "Ve Ma Tevfiki İlla Billah" (Yardım ve başarı Allah'tandır) yazılı Arapça hat levhası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin Şişli Feriköy'deki bir antika pazarına düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Polis, 105x78 ebatlarında "Zerendüt" yöntemiyle yapılan altın işlemeli Osmanlı eserini satmaya çalışan H.U.'yu (45) tespit etti. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren objenin yasa dışı yollarla yurt içi ve yurt dışında satışını yapan H.U'nun antika pazarındaki tezgahta ele geçirilen tarihi eser, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan H.U., emniyete götürüldü. Şüpheli H.U.'nun emniyetteki ilk ifadesinde, "Manevi duygularım sebebiyle aldım. Satmak gibi bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi. Tarihi tablo, sahte olup olmadığının tespit edilmesi için Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'ne gönderildi.

Tarihi eserin ilk belirlemelere göre Avrupa'daki müzayedelerde yüz binlerce dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bulabileceği ifade ediliyor. Türk İnterpolü, çeşitli illerdeki cami ve müzeden çalınıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan çok sayıda tarihi eser için "bülten" çıkarmıştı.

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