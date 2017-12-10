İstanbul’da ’Bonzai’ Krizleri Kamerada

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle krize giren gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle krize giren gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı. Taksim'de alt geçitte vatandaşların arasında ayakta dikilen gençlerin hali ise yürekleri burktu.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı. Madde kullanan gençler, Taksim Cumhuriyet alt geçidindeki otobüs duraklarında kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle ayakta dikildi. Otobüs bekleyen vatandaşların aldırış etmediği gençler yürekleri burktu.

"Yazık gencecik çocuk ölecek ya"

Küçükçekmece Sefaköy'de cep telefonu kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde ise krize giren bir genç istifra etti. Vatandaşlardan biri genci yüzüne su dökerek ayıltmaya çalışırken, genç ise dakikalarca bağırdı. Görüntüleyen kadının ise, "Yazık gencecik çocuk ölecek ya" dediği genç yürekleri sızlattı. Bağcılar'da bir parkta yine krize giren bir gence vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Adının Mustafa olduğu öğrenilen bir genç, krize girerek istifra etti. Gençlerin ibretlik halleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.