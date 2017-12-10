  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 15 °C

İstanbul’da ’Bonzai’ Krizleri Kamerada

» »
İstanbul’da ’Bonzai’ Krizleri Kamerada
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle krize giren gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle krize giren gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı. Taksim'de alt geçitte vatandaşların arasında ayakta dikilen gençlerin hali ise yürekleri burktu.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı. Madde kullanan gençler, Taksim Cumhuriyet alt geçidindeki otobüs duraklarında kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle ayakta dikildi. Otobüs bekleyen vatandaşların aldırış etmediği gençler yürekleri burktu.

"Yazık gencecik çocuk ölecek ya"

Küçükçekmece Sefaköy'de cep telefonu kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde ise krize giren bir genç istifra etti. Vatandaşlardan biri genci yüzüne su dökerek ayıltmaya çalışırken, genç ise dakikalarca bağırdı. Görüntüleyen kadının ise, "Yazık gencecik çocuk ölecek ya" dediği genç yürekleri sızlattı. Bağcılar'da bir parkta yine krize giren bir gence vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Adının Mustafa olduğu öğrenilen bir genç, krize girerek istifra etti. Gençlerin ibretlik halleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum’da Akraba Kavgası Mahalleyi Savaşına Çevirdi10 Aralık 2017 Pazar 00:18
  • 1 Ay Önce Kayıp Olan Şahıs Bulundu09 Aralık 2017 Cumartesi 23:53
  • İzmir’de Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı09 Aralık 2017 Cumartesi 22:33
  • İsrail Güçleri 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı09 Aralık 2017 Cumartesi 22:28
  • Ortaca’da Park Halindeki Araç Yandı09 Aralık 2017 Cumartesi 21:43
  • Eskişehir’deki Cinayetle İlgili 4 Kişi Tutuklandı09 Aralık 2017 Cumartesi 21:28
  • Beton Dökme Aracının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti09 Aralık 2017 Cumartesi 21:23
  • Samsun’da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı09 Aralık 2017 Cumartesi 21:18
  • Kamyonete Çarpan Motosikletli Hayatını Kaybetti09 Aralık 2017 Cumartesi 21:08
  • Trabzon’daki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların Kimlikleri Belirlendi09 Aralık 2017 Cumartesi 21:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti