İstanbul’da Deaş Operasyonu: 23 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ayrı adrese yaptığı operasyonda 23 kişiyi gözaltına...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ayrı adrese yaptığı operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların örgüt yanlısı faaliyet gösterdiği, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan, bu bölgelerdeki şahıslar ile ilişkili oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.