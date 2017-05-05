İstanbul’da Deaş Operasyonu: 25 Gözaltı

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 22'si yabancı uyruklu, 25 örgüt mensubu gözaltına alındı.

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 22'si yabancı uyruklu, 25 örgüt mensubu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün üst düzey medya lojistik sorumlularına yönelik yaptığı çalışmalarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin, İstanbul'da daha önceden tespit edilen 6 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 3 örgüt üyesinin gösterdiği adreslere yaptığı baskınlarda ise Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerine sevk hazırlığındaki 22 yabancı uyruklu teröristin yakalandığı belirtildi.

Operasyonda örgüte ait çeşitli doküman ve dijital verilere de el konulurken, 22 yabancı uyruklu kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Kalan 3 örgüt mensubunun ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesindeki işlemleri devam ediyor.