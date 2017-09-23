İstanbul’da Deaş Operasyonu: 36 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5'i Türk, 31'i yabancı olmak üzere 36 kişi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5'i Türk, 31'i yabancı olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik gece saatlerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çatışma bölgeleri ile çatışma bölgelerinde geçmiş zamanlarda DEAŞ terör örgütü bünyesinde bulunan teröristlere yönelik operasyonda 5'i Türk, 31'i yabancı olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.