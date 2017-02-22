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İstanbul’da Deaş Operasyonu:35 Gözaltı

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İstanbul’da Deaş Operasyonu:35 Gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında Pendik ve Sultanbeyli'de belirlenen 41 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ise askeri kamuflaj ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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