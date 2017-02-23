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İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu: 11 Gözaltı

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İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu: 11 Gözaltı
İstanbul'da 12 ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul'da 12 ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kamu düzenine zarar veren terör örgütü DHKP-C üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından Kartal, Şişli, Ümraniye ve Sultangazi'nin de aralarında bulunduğu 12 ilçede belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekipleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet telsiz, 2 adet gaz maskesi, 2 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte ehliyet ile birlikte çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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