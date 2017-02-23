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İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu

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İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Ümraniye ve Kartal başta...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Şişli, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Vatan Caddesinden konvoy halinde çıkarak operasyon yapılacak adrese doğru harekete geçen ekipler, Ümraniye'de bir gecekonduya girerek burada arama yaptı. Operasyon sırasında ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin uzun namlulu silahlarla sokak başlarında nöbet tuttuğu görüldü. Gözaltı hakkında bilgi verilmezken bölgedeki aramalar devam ediyor.

İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu

İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu

İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu

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