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İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu: Sıla Abalay Ölü Olarak Ele Geçirildi

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İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu: Sıla Abalay Ölü Olarak Ele Geçirildi
Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey isimlerinden Sıla Abalay, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilirken aynı adreste bulunan 2 kişide gözaltına...

Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey isimlerinden Sıla Abalay, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilirken aynı adreste bulunan 2 kişide gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DHKP-C üyesi Sıla Abalay polisle girdiği çatışmada öldürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timlerinde destek verdiği öğrenildi. Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan hücre evine düzenlenen baskında "teslim ol" çağrılarına Sıla Abalay ve beraberindeki iki erkek şahıs ateş ederek karşılık verdi. Bunun üzerine güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Sıla Abalay'ın ölü olarak ele geçirilirken, hücre evinde bulunan 2 erkek şahısta sağ olarak gözaltına alındı.

Öldürülen teröristin cenazesini taşıyan araca zırhlı araçlar eşlik etti

Güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada Sıla Abalay'ın öldürülmesinin ardından Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında operasyonun gerçekleştirildiği sokak araç ve yaya trafiğine kapatılarak çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgeden geçen şüpheli şahıslar durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı. Özel timlerin uzun namlulu silahlarla çevrede devriye attığı görüldü. Yaklaşık 4 saat süren olay yerindeki incelemelerin ardından öldürülen teröristin cenazesi yoğun güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeyi taşıyan araca zırhlı araçların eşlik ettiği görüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Aynı operasyonda sağ olarak ele geçirilen 2 şahıs ise gözaltına alınarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu: Sıla Abalay Ölü Olarak Ele Geçirildi

İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu: Sıla Abalay Ölü Olarak Ele Geçirildi

İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu: Sıla Abalay Ölü Olarak Ele Geçirildi

İstanbul’da Dhkp-c Operasyonu: Sıla Abalay Ölü Olarak Ele Geçirildi

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