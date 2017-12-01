İstanbul’da Enflasyon Yıllık Yüzde 9,30 Arttı

İstanbul'da 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.19 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 2.11 oranında arttı.

İstanbul'da 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.19 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 2.11 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2017 Kasım İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Kasım ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.30, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.74 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlar 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.65, toptan fiyatlar ise yüzde 11.13 arttı.

Kasım 2017'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.21, giyim harcamalarında yüzde 1.76, gıda harcamalarında yüzde 1.37, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.91, konut harcamalarında yüzde 0.81, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.51, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.22 artış gösterdi. Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

2017 Kasım ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.67, madenler grubunda yüzde 2.99, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.47, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.92, mensucat grubunda yüzde 0.86 artış gösterdi. Aynı dönemde kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.53 azalış gerçekleşti.