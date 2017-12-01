  • BIST 103.413
  • Altın 161,628
  • Dolar 3,9319
  • Euro 4,6861
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

İstanbul’da Enflasyon Yıllık Yüzde 9,30 Arttı

» »
İstanbul’da Enflasyon Yıllık Yüzde 9,30 Arttı
İstanbul'da 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.19 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 2.11 oranında arttı.

İstanbul'da 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.19 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 2.11 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2017 Kasım İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Kasım ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.30, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.74 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlar 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.65, toptan fiyatlar ise yüzde 11.13 arttı.

Kasım 2017'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.21, giyim harcamalarında yüzde 1.76, gıda harcamalarında yüzde 1.37, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.91, konut harcamalarında yüzde 0.81, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.51, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.22 artış gösterdi. Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

2017 Kasım ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.67, madenler grubunda yüzde 2.99, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.47, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.92, mensucat grubunda yüzde 0.86 artış gösterdi. Aynı dönemde kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.53 azalış gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendi Çantalarını Tasarladılar01 Aralık 2017 Cuma 11:23
  • Burs Kartından Ve Tatilden Otomobil Çıktı01 Aralık 2017 Cuma 11:13
  • Beta, Ürettiği Yeni Model Ayakkabı Ve Botların Satışlarından Memnun01 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • Serbest Bölge’den Konfeksiyon İhracatı Sektörün Yüzünü Güldürdü01 Aralık 2017 Cuma 10:43
  • Giresun Tehlikeli Sektörlere Yönelik Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Gysb Başkan Beyarslan’dan Üreticilere "Teknolojiyi Kullanın" Çağrısı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Erzurum’da Araç Sayısında Yüzde 5’lik Artış01 Aralık 2017 Cuma 10:03
  • İsrail Türk İncirini Çok Sevdi01 Aralık 2017 Cuma 10:03
  • Demir Ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Endüstri 4.0 İle 2023 İhracat Hedeflerine Ulaşacak01 Aralık 2017 Cuma 09:58
  • Trabzon’a Sanayi Köyü Projesi01 Aralık 2017 Cuma 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti