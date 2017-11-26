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İstanbul’da Eşsiz Sonbahar Manzarası Havadan Görüntülendi

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İstanbul’da Eşsiz Sonbahar Manzarası Havadan Görüntülendi
Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu, İstanbul'un stresinden ve trafiğinden kaçmak isteyen vatandaşların adresi oldu.

Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu, İstanbul'un stresinden ve trafiğinden kaçmak isteyen vatandaşların adresi oldu. Arboretum'da sonbaharda sararan ağaçların yaprakları ile ortaya çıkan eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

İstanbullular hafta sonu güneşin kendini göstermesiyle şehrin trafiğinden, gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu'na akın etti. Çocuklarıyla birlikte Arboretum'a gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekilerek, dünyanın çeşitli yerlerinden farklı türlerde ağaçlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. "Canlı açık ağaç müzesi" olarak da adlandırılan Atatürk Arboretumu'nun ziyaretçileri arasında düğün çekimi için gelen çiftler de yer aldı. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla kurulan Atatürk Arboretumu, yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı bitki türünü de içinde barındırıyor.

Arboretum'a düğün çekimi için gelen gelin Hilal Balcı, "Daha önce buraya gelmemiştim. İnternetten görmüştüm, ilk girişte bayağı hoşuma gitti. Açıkçası bayağı güzele benziyor. Hepsi anı olacak bizim için. Tabii ki fotoğraflarımız güzel olursa" dedi.

"Burası, çok güzel bir doğa harikası"

Atatürk Arboretumu'na ziyarete gelen Oğuz Elçeli ise, İstanbul'u gezmeyi sevdiğini kaydederek, "Daha gezmediğimiz birçok yer var. Buraya görmek bizi mutlu etti. Bu ikinci gelişim. Misafirim olduğu için şimdi tekrardan geldim. Onları da gezdirmek istedim. Burası gerçekten çok güzel bir doğa harikası. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Burası ağaç müzesi olduğu için dünyanın farklı yerlerinden farklı türde ağaçlar var" şeklinde konuştu.

"Şehrin stresinden uzak keyifli bir gün bizim için"

Ziyaretçilerden İbrahim Deniz, ilk defa Arboretum'a geldiğini söyleyerek, "Oldukça güzel bir manzarası var. Kızım daha önceden gelmiş, oldukça beğenmiş. Bize de tavsiye etti. Kızımın tavsiyesi üzerine geldik. Kızımla beraber fotoğrafsever olarak buradaki güzel atmosferi yakalamak için geldik. İstanbul'un kalabalığından, stresinden uzak son derece keyifli bir gün bizim için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sonbahar renklerine bürünen Arboretum havadan görüntülendi. Görüntülerde sararan yaprakların oluşturduğu eşsiz manzara ve insanların fotoğraf çekmek için yarıştığı görülüyor.

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