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İstanbul’da Fetö Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı

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İstanbul’da Fetö Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir çok kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü" ne bağlı organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan İstanbul genelinde yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

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