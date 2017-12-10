İstanbul’da Fırtına Pilotlara Zor Anlar Yaşattı

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçakların pilotları zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçakların pilotları zor anlar yaşadı. Beşik gibi sallanan uçakları gören vatandaşların yürekleri ağzına geldi.

İstanbul'da etkili olan lodos uçuş trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı'nda lodostan kaynaklanan olumsuzluk nedeniyle uçaklar piste güçlükle inebildi. Bazı uçakların inişe geçtiği sırada lodosun etkisiyle sallandığı gözlendi. İniş sırasında aldıkları sert rüzgarla yalpalayan uçaklar, ilginç görüntüler oluşturdu. Beşik gibi sallanan uçakları görenler panik yaşadı.