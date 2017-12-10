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İstanbul’da Gece Boyunca Lodos Etkili Oldu

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İstanbul’da Gece Boyunca Lodos Etkili Oldu
İstanbul'da gece boyunca lodos etkili oldu. Bazı yerlerde lodosun etkisiyle ağaçlar devrilirken denizde de dalgalar oluştu.

İstanbul'da gece boyunca lodos etkili oldu. Bazı yerlerde lodosun etkisiyle ağaçlar devrilirken denizde de dalgalar oluştu.

İstanbul'da gece boyunca lodos etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Yol kenarına çekilen ağaçlar kesildi. Denizde de lodos etkisini gösterdi. Dalgalar metrelerce yükseldi. Deniz seferi yapan bazı vapurlar dalgalarda ilerlemekte zorlu çekti.

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