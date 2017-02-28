  • BIST 87.478
  • Altın 146,352
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

İstanbul’da Hava Ulaşımına Sis Engeli

» »
İstanbul’da Hava Ulaşımına Sis Engeli
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Tarifeli seferlerde gecikmeler yaşanırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği yüzde 10 azaltıldı.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan sis akşam saatlerinde de devam etti. Bu gece ve yarın sabah da etkisini sürdürmesi beklenen parçalı sis, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Atatürk Havalimanı'na gerçekleştirilen uçuşlarda ortalama 15-20 dakikalık gecikmeler yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlar ise gece saat 21.00'den sabah saat 10.00'a kadar yüzde 10 azaltıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ambulans Helikopterler 3 Günlük Bebek İçin Havalandı28 Şubat 2017 Salı 16:43
  • Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas’ta Cenazeye Katıldı28 Şubat 2017 Salı 16:38
  • Görme Engelli Öğrenciler Yunus Ekipleriyle Gezdi28 Şubat 2017 Salı 16:18
  • Kavun Karpuz Fiyatları Dudak Uçuklattı28 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Kartal İle Şahin ’Dünya Yaban Hayatı’ Gününde Doğaya Bırakılacak28 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Zonguldak’ta Madene İnen Feyzioğlu: "Devletin Koşulları, Özel İşletmelerin Koşullarından Daha İyi"28 Şubat 2017 Salı 15:53
  • Prof. Dr. Çelik Ve Gazeteci Turgay Güler, Darbelerin Arka Planını Anlattı28 Şubat 2017 Salı 15:48
  • Mersin’de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı28 Şubat 2017 Salı 15:43
  • Bakan Faruk Çelik: “Hedefimiz 1 Milyar Doları Yakalamak”28 Şubat 2017 Salı 15:33
  • Darbe Gecesi Darp Edilen Müezzinin Davasında Tartışma28 Şubat 2017 Salı 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti