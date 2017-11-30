İstanbul’da İçerisinde İki Şüpheli Şahsın Olduğu Ticari Taksi Polisi Alarma Geçirdi. Şanlıurfa’dan Gelen Şahısların Üzerinde Yüklü Miktarda Ziynet Eşyası Olduğu Belirlendi. Polis Caddelerde Ve D-100 Karayolunda Taksiyi Yakal

IHAAW135441-ASA/30-11-2017 - İstanbul'da içerisinde iki şüpheli şahsın olduğu ticari taksi polisi alarma geçirdi.

IHAAW135441-ASA/30-11-2017 - İstanbul'da içerisinde iki şüpheli şahsın olduğu ticari taksi polisi alarma geçirdi. Şanlıurfa'dan gelen şahısların üzerinde yüklü miktarda ziynet eşyası olduğu belirlendi. Polis caddelerde ve D-100 karayolunda taksiyi yakalamak için uygulama başlattı. 30.11.2017 13:54:41 TSI NNNN