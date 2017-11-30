IHAAW135441-ASA/30-11-2017 - İstanbul'da içerisinde iki şüpheli şahsın olduğu ticari taksi polisi alarma geçirdi. Şanlıurfa'dan gelen şahısların üzerinde yüklü miktarda ziynet eşyası olduğu belirlendi. Polis caddelerde ve D-100 karayolunda taksiyi yakalamak için uygulama başlattı. 30.11.2017 13:54:41 TSI NNNN
- BIST 103.110
- Altın 162,530
- Dolar 3,9436
- Euro 4,6656
- Samsun 17 °C
- İstanbul 16 °C
- Ankara 8 °C
- İzmir 15 °C
- Ordu 14 °C
- Sinop 15 °C
- Giresun 13 °C
- Amasya 11 °C
- Rize 15 °C
- Trabzon 13 °C
- Antalya’da Dağda Mahsur Kalan Rus Çocuklara Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu
- Gönüllü Hizmet Sayesinde Avrupa İle Tanışıyorlar
- Mhp’li Karakaya: “Üretici Bir Nebze Nefes Alacak”
- Başkan Kayda “Spora Desteğimiz Sürecek”
- Kayıp Çocuklar Drone İle Aranacak
- Chp Aydın İl Başkan Yardımcısı Kılıç’ın Acı Günü
- Gizemli Kazının Yapıldığı Evin İçi Görüntülendi
- Niğde’de Hayrete Düşüren Trafik Kazası
- Damar Yerleştirme Operasyonuyla Sağlığına Kavuştu
- Gaziantep Ticaret Odası’nın Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı
- Türkiye’nin İlk Stat Oteli Ordu’da
- Parkta Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Genç Tutuklandı
- Eski 13 Danıştay Personeli Hakkında Gözaltı Kararı
- Vali, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün Yeni Hizmet Binasını İnceledi
- Yıl-mek’ten İstihdama Katkı
İstanbul’da İçerisinde İki Şüpheli Şahsın Olduğu Ticari Taksi Polisi Alarma Geçirdi. Şanlıurfa’dan Gelen Şahısların Üzerinde Yüklü Miktarda Ziynet Eşyası Olduğu Belirlendi. Polis Caddelerde Ve D-100 Karayolunda Taksiyi Yakal
IHAAW135441-ASA/30-11-2017 - İstanbul'da içerisinde iki şüpheli şahsın olduğu ticari taksi polisi alarma geçirdi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Antalya’da Dağda Mahsur Kalan Rus Çocuklara Nefes Kesen Kurtarma OperasyonuAntalya'da patika yoldan çıktıkları dağdan inerken biri 30 metreden düşen, diğeri mahsur kalan 13 ve 15 yaşlarındaki Rus uyruklu iki çocuk, itfaiyenin...
Niğde’de Hayrete Düşüren Trafik KazasıNiğde'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, otomobil dereye düşmekten son anda kurtuldu.
Parkta Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Genç TutuklandıSamsun'da bir parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski 13 Danıştay Personeli Hakkında Gözaltı KararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla KHK ile ihraç edilen 13 eski personel hakkında...
Tavuk Çiftliği’nde Fetö / Pdy AramasıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ soruşturması çerçevesinde bir tavuk çiftliğinde arama yapıldı.
- Parkta Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Genç Tutuklandı
- Vali, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün Yeni Hizmet Binasını İnceledi
- Meram’da 18. Madde Uygulamaları Hız Kazandı
- Başkan Çelik, "Şampiyon Çocuklar Herkes Tarafından Örnek Alınmalı"
- Didim Chp’de Gençler Yeni Başkanını Seçti
- Topuklu Efe, Yörük Ali Efe Köprüsünü Dualarla Açtı
- Yoncalı’da Termal Su Sevinci
- Biga’da Öğrenciler Makine Standını Gezdi
- Sungurlu’da Sıcak Su Kaynağı Bulundu
- Şuhut’ta Mevlid Kandili Huşu İçerisinde Geçti
- Tunceli’de Kar Nedeniyle 47 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
- Kütahya’da ’Mevlid-i Nebi’ Paneli
- Evinde Bonzai Ele Geçen Genç Tutuklandı
- Tarım İl Müdürlüğü Mevlid Kandili’nde Süt Dağıttı
- Yol Kenarındaki Satılık İlanlı Araçlara Cezai İşlem Uygulandı
- Ispartalı Kadınlar Güçleri Birleştirdi, Sosyal Medyada Örgütlendi
- Fetö’nün Ankara Cezaevleri Sorumlusuna 13,5 Yıl Hapis
- Büyükşehir Tarihi Mekanları Şehre Kazandırıyor
- Mersin Barosu’na Yeni Kütüphane Açıldı
- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Adayı Eyup Aksu’nun Uber Açıklaması
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.