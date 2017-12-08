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İstanbul’da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

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İstanbul’da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
İstanbul polisi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 9 bine yakın kaçak cep telefonu ile çok sayıda aksesuar ve teknik malzeme ele...

İstanbul polisi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 9 bine yakın kaçak cep telefonu ile çok sayıda aksesuar ve teknik malzeme ele geçirdi.

Bir istihbaratı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan 3 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Salı günü düzenlenen baskında, yurt dışından kaçak yollarla getirdiği cep telefonları ile bu telefonlara ait aksesuar ve teknik malzemeleri satmaya çalışan G.G. adlı kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin işyerlerinde yapılan aramalarda, koli ve raflara dizilmiş 8 bin 978 adet çeşitli marka ve modelde kaçak cep telefonu ile çok sayıda aksesuar ve teknik malzeme ele geçirildi. Kaçak cep telefonlarına el konulurken, yakalanan G.G. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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