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İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

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İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şişli'de kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken,...

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şişli'de kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Genellikle Şişli bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı. Yarım saat etkisini gösteren yağış daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

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