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İstanbul’da Metroya Binen Annelere "Anneler Günü" Sürprizi

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İstanbul’da Metroya Binen Annelere "Anneler Günü" Sürprizi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metroda "Anneler Günü'ne özel bir etkinliğe imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metroda "Anneler Günü'ne özel bir etkinliğe imza attı. Otantik süslemelerle Anneler Günü ambiyansının yaşatıldığı metroda seyahat eden vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Hacıosman-Yenikapı Metro hattında sefer yapan metro, Anneler Günü'ne özel olarak süslendi. "Metroya Anne Eli Değerse" kampanyası adı altında otantik süslemelerle Anneler Günü ambiyansı yaşatıldı. Tiyatro oyuncusu Esin Karakaya'nın oynadığı anne karakteri, sefer yapan trende ve istasyonlarda mini skeçlerle Anneler Günü sıra dışı bir etkinliğe dönüştürüldü.

Önce trenin kaptan mevkiinde temizlik yapan, sonra oğluna uyarı, daha sonrasında ise istasyonlardaki sarı çizgi uyarısını yapan, yolculara anons geçen anne ve duraklardaki annelerin her gün duyduğumuz sözlerinin yer aldığı afişler, metroyu kullanan vatandaşlar tarafından şaşkınlık, heyecan ve tebessümle karşılandı. Anneler Günü etkinliğini beğenen yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul yetkililerine teşekkür edip, cep telefonlarıyla bu görüntüleri kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu ve annelerin bir gün değil her gün başlarının tacı olduğunu belirtti. Çekirdek aile olgusunun yerine büyükannelerin de içinde olduğu büyük ailelerin gençler için, gelecek için çok değerli olduğunu vurgulayan Kutlu, geleneklerde olduğu gibi büyük aile tablosunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Kutlu, "Metroya Anne Eli Değerse" kampanyasında anne karakterini canlandıran ünlü tiyatrocu Esin Karakaya'ya teşekkür ederek, tüm anneler adına çiçek takdim etti.

İstanbul’da Metroya Binen Annelere "Anneler Günü" Sürprizi

İstanbul’da Metroya Binen Annelere "Anneler Günü" Sürprizi

İstanbul’da Metroya Binen Annelere "Anneler Günü" Sürprizi

İstanbul’da Metroya Binen Annelere "Anneler Günü" Sürprizi

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