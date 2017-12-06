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İstanbul’da Motosikletlilerin Ölümden Kıl Payı Kurtuluşları

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İstanbul’da Motosikletlilerin Ölümden Kıl Payı Kurtuluşları
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüleri, kaza sonucu araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüleri, kaza sonucu araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Bağdat Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye bir otomobilin arkadan çarpması görenleri güldürürken, bir o kadar da korkuttu.

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki işlek caddelerde trafikte seyreden motosiklet sürücülerinin ölümden kıl payı kurtuluşları kameralara yansıdı. Beyoğlu Şişhane Refik Saydam Caddesi üzerinde seyreden bir motosiklet sürücüsünün araçların arasından geçmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek aracın önüne düşmesi yürekleri ağza getirdi. Otomobil sürücüsünün dikkatiyle mutlak bir ölümden kıl payı kurtulan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde de trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde seyreden bir motosiklet sürücüsü hareket halinde olan bir minibüs ile dozerin arasında kalarak yere düştü. Dozerin altına girmekten son anda kurtulan sürücü, geçirdiği kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kırmızı ışıkta duran motosiklete arkadan çarptı

Kameralara yansıyan başka bir görüntüde ise Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki kırmızı ışığın yanmasıyla duran motosiklet sürücüsünün başına hiç ummadığı bir olay geldi. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen sürücüye o esnada arkasında otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü dengede kalmayı başardı. Motosikleti bacaklarının arasında kalan sürücü görenleri güldürürken, bir o kadar da korkuttu. Yaşanan olaylar ise kameralara yansıdı.

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