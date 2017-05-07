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İstanbul’da Öldürülen Dhkp-c’li Terörist Ardahan’da Toprağa Verildi

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İstanbul’da Öldürülen Dhkp-c’li Terörist Ardahan’da Toprağa Verildi
İstanbul Küçükçekmece'de DHKP-C'li teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, polisle çatışmaya giren ve öldürülen Sıla Abalay'ın cenazesi, memleketi...

İstanbul Küçükçekmece'de DHKP-C'li teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, polisle çatışmaya giren ve öldürülen Sıla Abalay'ın cenazesi, memleketi Ardahan'da toprağa verildi. Defin işleminin ardından çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Önceki gün Küçükçekmece'de istihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, polise teslim olmayarak çatışmaya giren ve ölü ele geçirilen DHKP-C'li Sıla Abalay'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bugün Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Aşağıgündeş Ata Mahallesi'ne, içinde anne ve babasının da bulunduğu midibüsle getirilen Abalay'ın cenazesi, cemevine götürüldü. Cenaze töreni nedeniyle polis ekipleri ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Cemevi dedesi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Abalay'ın cenazesi, Ata Mahallesi'ndeki ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Sıla Abalay'ın toprağa verilmesinden sonra mezarlığa gelen bir grup, Abalay'ın mezarına kırmızı karanfiller bırakmak istedi. Köylülerin "Siz kimsiniz" diyerek tepki göstermesi üzerine grup ile köylüler arasında gerginlik yaşandı. Olaya müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da Öldürülen Dhkp-c’li Terörist Ardahan’da Toprağa Verildi

İstanbul’da Öldürülen Dhkp-c’li Terörist Ardahan’da Toprağa Verildi

İstanbul’da Öldürülen Dhkp-c’li Terörist Ardahan’da Toprağa Verildi

İstanbul’da Öldürülen Dhkp-c’li Terörist Ardahan’da Toprağa Verildi

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