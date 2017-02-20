İstanbul’da Organize Suç Örgütlerine Operasyon

İstanbul'da iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda silah ele geçirilirken, baskın...

İstanbul'da iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda silah ele geçirilirken, baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2016 yılının Ağustos ayında Ataşehir'de E.G. isimli vatandaşın öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında Ataşehir ve çevresinde "tehdit', "kasten adam öldürme', "yağma" gibi suçları işleyen ve aralarında husumet bulunan iki organize suç örgütü tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine takip başlatıldı.

23 şüpheli gözaltında

Yapılan takiplerin ardından İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen 36 adrese özel harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 12 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 kılıç, 38 adet senet, 40 sayfalık döküman, 2 adet telsiz ve sahte avukatlık yaptığı belirlenen 1 şüpheliye ait adet avukatlık cübbesi ve kartvizit ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin belirlenen adreslere girdikleri görülüyor. Adreslerde yapılan aramalarda silahlar ele geçiriliyor.

Gözaltına alınan şüpheliler in emniyetteki işlemleri devam ediyor.