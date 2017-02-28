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İstanbul’da Otel Dolulukları Yüzde 6.5 Düştü

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İstanbul’da Otel Dolulukları Yüzde 6.5 Düştü
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Ocak 2017 otel dolulukları geçen yılın ilk ayına göre herhangi bir...

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Ocak 2017 otel dolulukları geçen yılın ilk ayına göre herhangi bir değişiklik olmadan yüzde 47.2 olarak kaydedildi. İstanbul'da düşüş ise yüzde 6,5 oldu.

Türkiye'nin konaklama sektörü 2017 yılı Ocak ayı doluluk rakamları açıklandı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Ocak 2017 ülke performans Raporu açıklandı. TÜROB tarafından değerlendirilen ve 2017 yılına ilişkin ilk işaretleri de veren Ocak 2017 sonuçlarına göre, Türkiye'nin Ocak 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine oranla herhangi bir değişiklik olmadan yüzde 47.2 olarak kaydedildi. İstanbul'da ise destinasyon bazında en düşük doluluk oranına ulaşıldı.

TÜROB'un açıkladığı verilere göre, İstanbul'un Ocak 2016'da yüzde 48.9 olan doluluk oranı, Ocak 2017'de yüzde 6.5 düşerek yüzde 45.7 ölçüldü. İstanbul bu düşüş oranı ile Avrupa destinasyonları arasında Ocak 2017'de en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. İstanbul aynı zamanda, Ocak 2017'de Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedelindeki yüzde 29.7'lik düşüş ve odabaşı elde edilen gelirlerde (RevPAR) yüzde 34.2'lik düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Ocak 2017'de İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 67.4 euroya geriledi. Ocak 2016'da bu rakam 95.8 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) 30.8 euro olarak ölçüldü. Ocak 2016'da bu rakam 46.8 euro olmuştu.

"Acil önlem şart"

İstanbul'a yönelik acil önlemler alınması gerektiğini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, turizmdeki sıkıntının en ağır etkilerine İstanbul'un maruz kaldığına işaret etti. Bayındır, "Fiyatlardaki düşüş devam etmesine rağmen Kasım ve Aralık 2016 dönemindeki doluluk verileri geleceğe ilişkin olarak bize umut vermişti. Ancak ocak ayı rakamları yine umutlarımızı kırdı. Özellikle İstanbul turizmi için vakit geçirmeksizin tedbir almak gerekiyor" diye konuştu.

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