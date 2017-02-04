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İstanbul’da Polise Silahlı Saldırı

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İstanbul’da Polise Silahlı Saldırı
Esenyurt'ta boş bir araziden uygulama yapan polis ekiplerine ateş açıldı.

Esenyurt'ta boş bir araziden uygulama yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheli şahıs çıkan çatışmanın ardından yaralı olarak ele geçirildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şüpheli şahıslar tarafından, trafik uygulaması yapan polislerin üzerine boş bir araziden ateş açıldı. Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle A.B isimli şahıs yaralı olarak yakalandı. Sahsın üzerinden olayda kullandığı silah ve bu silahın dışında iki silah daha ele geçirildi. Sahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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