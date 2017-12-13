İstanbul’da Rekor Seviyede Kobra Zehri Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bin 725 tüp kobra zehri ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bin 725 tüp kobra zehri ele geçirildi. Ele geçirilen zehrin Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en fazla zehir olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen bin 725 tüp kobra zehri ele geçirildi. Bu zehri satmaya çalışan 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen kobra zehrinin, Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en fazla zehir olduğu ifade ediliyor.