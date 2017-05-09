İstanbul’da Sağanak Yağış

Avrupa yakasında etkisini gösteren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Avrupa yakasında etkisini gösteren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün de devam etti. Avrupa yakasında akşam üzeri aniden başlayan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Zeytinburnu, Fatih ve Yenibosna ilçelerinde etkisini gösteren yağmur nedeniyle otomobiller hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştuğu görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiye alıp korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar da kapalı yerlere girerek yağmurun dinmesini bekledi. Metrobüs duraklarına sığınan vatandaşlar uzun süre duraklardan çıkamadı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmura yakalananların bazıları da koşarak ve çantalarını kendilerine siper ederek ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.