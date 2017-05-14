İstanbul’da Şimşekli Gece

İstanbul'da gece geç saatlerde yağışlı hava etkili oldu. Kısa süre etkili olan yağış ile birlikte çakan şimşekler gökyüzünü ve kenti aydınlattı.

İstanbul'da gece geç saatlerde yağışlı hava etkili oldu. Kısa süre etkili olan yağış ile birlikte çakan şimşekler gökyüzünü ve kenti aydınlattı.

İstanbul'da gece geç saatlerinde etkili olan yağış kısa sürede etkisini kaybederken, yağış ile birlikte gece boyu çakan şimşekler gökyüzünü ve kenti aydınlattı. Gece geç saatlerinde kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte art arda çakan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Zaman zaman şimşeklerin çaktığı yağışlı havanın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağış sonrası gecenin geç saati olması nedeniyle E5 trafiğinde herhangi bir trafik yoğunluğu yaşanmadı.