İstanbul’da Sis Trafiği Etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle Arnavutköy 3. Havalimanı yolunda görüş mesafesi metrelerce düştü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis şehrin bir çok noktasında etkisini gösterdi. Yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kara trafiği yavaşlarken deniz trafiğinde de sefer iptalleri yaşandı. Yoğun sis nedeniyle Arnavutköy 3. Havalimanı yolunda görüş mesafesi metrelerce düştü. Sürücüler önlerini görmekte zorluk yaşarken bu durum trafik yoğunluğuna neden oldu.