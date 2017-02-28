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İstanbul’da Sis Ulaşımı Durdurdu

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İstanbul’da Sis Ulaşımı Durdurdu
İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran sis nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran sis nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Marmaray istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, sis nedeniyle görüşün azaldığı E-5 otoyolu Sefaköy mevkiinde da trafik oluştu.

İstanbul'da bu sabah etkisini gösteren sis, akşam saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Boğaz çevresinde sisin artması nedeniyle deniz seferleri durdu. İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, vatandaşlar Marmaray'a yöneldi. Marmaray'da da yoğunluk yaşandı. Yenikapı Marmaray istasyonunda yoğunluk nedeniyle evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, "Akın akın vatandaşlar Marmaray'a gitti. Sisten dolayı bu yoğunluk. Ama çok şükür geldik" dediler. Marmaray'da yoğunluk halen devam ediyor.

İstanbul’da Sis Ulaşımı Durdurdu

İstanbul’da Sis Ulaşımı Durdurdu

İstanbul’da Sis Ulaşımı Durdurdu

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