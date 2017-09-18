IHAAW225423-ASA/18-09-2017 - İstanbul'da TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 18.09.2017 22:54:23 TSI NNNN
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İstanbul’da Tem Otoyolunda 5 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Sonucu Edirne İstikameti Trafiğe Kapandı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis, İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi.
IHAAW225423-ASA/18-09-2017 - İstanbul'da TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu Edirne istikameti trafiğe kapandı.
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