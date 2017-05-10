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İstanbul’da Terör Operasyonu: 1 Gözaltı

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İstanbul’da Terör Operasyonu: 1 Gözaltı
İstanbul'da bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir kalaşnikof ile bir tabanca ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) ile bu örgütün açık yapılanması Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) içerisinde MYK üyesi olarak görev yaparken, illegal yollardan Suriye'ye giden DKP/BÖG terör örgütü kurucu lideri "Mehmet" kod adlı Ulaş Bayraktaroğlu'nun, 9 Mayıs'ta Suriye'de mayına basarak öldüğü belirtildi.

Güvenlik güçleri, "Mehmet" kod adlı Bayraktaroğlu'nun ölümünün ardından, aynı yapı içinde faaliyet gösteren Serdar V.'nin emniyet kuvvetlerine karşı eylem arayışı içinde olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Serasker Caddesi Ziyabey Sokak'taki bir eve, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Serdar V. adlı şüpheli gözaltına alındı. Aynı adreste yapılan aramada, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 2 şarjör ve çok sayıda mermi ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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